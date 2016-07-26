Прокуратура: Правила аккредитации СМИ при минусинском Горсовете противоречат федеральному закону

Минусинский межрайонный прокурор Евгений Дерменев оспорил правила аккредитации журналистов по освещению работы Горсовета. По его словам, хотя тот факт, что на последней сессии не аккредитованные СМИ попросили покинуть зал заседания, закону и не противоречит, но сама процедура получения такого разрешения настолько сложна, что сильно затрудняет работу журналистов, а в некоторых случаях делает ее невозможной. Отдельные положения документа не соответствуют федеральному законодательству.

Речь идет о дополнительных обязанностях журналиста, например, «не распространять материалы пасквильного характера», и некоторых других пунктах — понятно, что, например, формулировку «материалы пасквильного характера» можно трактовать очень широко.

Напомним, 5 мая была сорвана сессия Минусинского горсовета председательствующим на ней Геннадием Циплиным. Всех не аккредитованных специально журналистов он попросил удалиться, оставив лишь представителей краевого телеканала «Енисей» и районной газеты «Власть труда».

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Как считает депутат Горсовета и руководитель местной телекомпании Роман Абрафиков, который направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, в городском парламенте действует «обыкновенная цензура, которая должна быть наказана по закону». По его словам, такая ситуация сложилась с приходом к власти главы Минусинска Дмитрия Меркулова и его команды.

«Чтобы не происходило утечек информации, Меркулов требует от своих подчиненных полной закрытости, депутаты дают любой комментарий только письменно, после того, как ответ изучат юристы городской администрации», — рассказал он.

Абрафиков заявил, что на заседаниях, посвященных таким острым темам, как повышение тарифов ЖКХ, теплоснабжение города, безвозмездная передача городского имущества неким непонятным структурам, депутатам запрещают пользоваться мобильными телефонами. Сделано это для того, чтобы информация не попала в сеть. «Изобрели самодеятельную форму ограничения информации для СМИ, назвали это „Положением об аккредитации“ и теперь терроризируют журналистов», — заключил Роман Абрафиков.

Председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов, в свою очередь сообщил, что он и его коллеги возмущены тем, что правила об «аккредитации по-минусински» противоречат закону о СМИ. «Любой журналист имеет полное право присутствовать на подобных мероприятиях. Мы планируем обратиться к прокурору края Михаилу Савчину с просьбой проверить на соответствие законодательству „Положения об аккредитации“ органов местного самоуправления во всех территориях региона. Вполне возможно, что найдутся другие нарушения», — предположил Голованов.