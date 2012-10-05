О конфликте со стрельбой на оживленной проезжей части рассказали очевидцы (видео)

Очевидцы сообщили о конфликте со стрельбой в красноярском микрорайоне Зелёная Роща. Об инциденте, который произошел посреди проезжей части, Новостям ТВК рассказал один из очевидцев, который снял происходящее на видеорегистратор.

В полиции факт происшествия подтвердили, но лишь частично. По данным оперативников, конфликт произошел еще вечером 14 мая, хотя видео инцидента журналисты обнародовали только накануне, 16-го. На кадрах видно, как несколько человек перебегают дорогу. В этот же момент слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем из двух машин выбегают еще несколько человек и, как и первая группа людей, скрываются в кустах.

В полиции факт стрельбы не подтвердили, но и не опровергли. Причины конфликта, количество его участников, а также информацию о возможных пострадавших в пресс-службе пока не сообщают, ссылаясь на продолжение проверки.