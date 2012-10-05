Смелые полицейские бросились в огонь, чтобы спасти семью с детьми (видео)

В Канске полицейский патруль спас от гибели в пожаре семью с маленькими детьми, сообщили 17 мая в пресс-службе ГУ МВД России.

Двое полицейских заметили горящую постройку во время патрулирования городских улиц, сегодня около 4:00. Огонь быстро распространялся на веранду и жилое помещение, поэтому полицейские, доложив о произошедшем, сразу кинулись на помощь.

«Мы начали стучать в окна, вышел мужчина, раздетый и весь в порезах, глаза бешеные. Он сказал, что в доме жена и двое детей. Мы разбили окно, пролезли через него в дом. Там была женщина, которая в панике бегала. Я спросил у нее, где дети, она сказала, что в соседней комнате. Я дошел до них, накрыл их пледом и вынес на руках. Потом с девушкой разбирались, у нее была истерика. Мы помогли и ей выбраться, посадили в патрульный автомобиль и попытались успокоить», — рассказали полицейские.

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После того как женщину и детей 3 и 8 лет спасли, мужчина снова кинулся в горящий дом, чтобы собрать документы. Полицейские последовали за ним, а затем подручными средствами попытались остановить распространение огня. «Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции МО МВД России „Канский“ Евгения Клочко и Павла Богуцкого удалось предотвратить трагедию. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы», — отметили в пресс-службе.