Двое взрослых и маленькие сестры-двойняшки погибли при пожаре

Глава Хакасии Виктор Зимин потребовал разобраться в обстоятельствах гибели двух детей и двоих взрослых при пожаре, сообщили 16 мая в пресс-службе правительства республики.

Пожар, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Хакасии, начался в частном доме села Балыкса (Аскизский район) сегодня около 14:35. Сообщение поступило к пожарным уже поздно, поэтому к их приезду дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 60 кв. метров. Около 16:00 пожар ликвидировали.

После тушения пожара в доме нашли тела четырех человек, в том числе двух детей 4 лет. Местные СМИ сообщают о том, что погибшие — две девочки-двойняшки, их мать, а также приятель семьи. Отец девочек находится в состоянии шока, но серьезных ожогов не получил. В семье есть еще один ребенок — 9-летний мальчик, который был в этот момент в школе.

«В настоящее время пожарные расчеты заканчивают проливку дома и разбирают сгоревшие конструкции. На место происшествия выехала следственная группа, пожарные дознаватели выяснят причины пожара, а сотрудники следственных органов — обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в пресс-службе управления МЧС.

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В пресс-службе правительства отметили, что семья считалась неблагополучной. Ранее им уже неоднократно выносили предупреждения о возможности лишения родительских прав. Виктор Зимин поручил исполняющему обязанности заместителя главы Ирине Смолиной, курирующей социальную сферу, обеспечить координацию действий всех структур и ведомств в изучении причин, которые привели к трагедии, и оказать пострадавшим всестороннюю помощь.

«Это уже второе ЧП в Аскизском районе за последние две недели с жуткими последствиями. Снова гибнут наши дети, и это недопустимо. Требую провести проверку со стороны органов социальной защиты, чтобы дать оценку причин произошедшего. После того как будут установлены все обстоятельства случившегося, должны сделать выводы и органы местного самоуправления, и органы социальной защиты населения», — заявил хакасский губернатор.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).