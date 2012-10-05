Пострадавших от природных пожаров обеспечат жильем к осени

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил пострадавшие от пожаров населенные пункты Манского, Абанского и Большемуртинского районов. Напомним, там в условиях жаркой, сухой и ветреной погоды сгорели жилые дома, бытовые и подсобные постройки. Глава региона встретился с жителями и обсудил с руководством территорий оказание помощи пострадавшим.

Главам муниципалитетов предстоит не позднее 20 мая сформировать предложения в правительство края по обеспечению погорельцев жильем исходя из утвержденных законодательством социальных норм. Жилые дома или квартиры нужно купить или построить в сжатые сроки, чтобы переселить всех погорельцев до 1 сентября текущего года.

Губернатор подчеркнул, что жилье должно быть оформлено в собственность муниципалитета и предоставляться гражданам на время восстановления их домов, пострадавших от пожаров.

«Нельзя реализовать единое решение восстановления жилья для всех погорельцев. У всех разные условия: кто-то живёт в районном центре и не привязан к хозяйству и огороду, а кто-то, наоборот, привык жить на земле и не готов отказаться от индивидуального дома. Но мы точно понимаем, что каждой семье погорельцев до наступления осени необходимо дать крышу над головой», — сказал Толоконский.

Он также поручил министерству социальной политики края продумать порядок обеспечения детей из семей погорельцев бесплатными путёвками в оздоровительные лагеря региона, а людей пожилого возраста — обеспечить путёвками в местные санатории.