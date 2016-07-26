С начала 2017 года ВТБ предоставил красноярским бизнесменам 9,3 млрд рублей

Объем финансовых вложений банка ВТБ в экономику Красноярска в течение 1 квартала 2017 года вырос и составил 9,3 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Совокупный кредитный портфель банка в Красноярском крае увеличился на 5,5 %. В том числе портфель кредитов, предоставленных предприятиям и организациям среднего бизнеса (компаниям с годовой выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей в год, с центром принятия решения в регионе), вырос на 9,4 %.

В структуре кредитного портфеля банка ВТБ в Красноярске 44 % приходится на органы государственного и муниципального управления, 21 % — на предприятия промышленной отрасли, 17 % — на сферу услуг, 8 % — занимает торговля и 6 % — строительство. С начала текущего года реализованы проекты в сфере инфраструктурного строительства, золотодобычи (ГК «Прииск Удерейский») и сельского хозяйства (ряд предприятий юга Красноярского края). Таким образом, ВТБ продолжает работу по диверсификации деятельности в регионе.

Портфель привлеченных средств на 1 апреля 2017 года вырос на 43 % и достиг уровня 20,4 млрд рублей. Главным образом, предприятия крупного и среднего бизнеса наращивали долю срочных ресурсов — этот показатель, по сравнению с началом года, увеличился на 79 % и 29 % соответственно.

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«Продолжая работу с крупнейшими предприятиями Красноярского края, мы сфокусировались на развитии в сегменте среднего бизнеса, поскольку видим в этом направлении перспективы для роста. Мы приступили к работе с золотодобывающими компаниями, активизировали работу с сельскохозяйственными предприятиями, рассматривали ряд новых проектов в области строительства, в том числе объектов социального назначения. Несмотря на то, что первый квартал по традиции является периодом, когда бизнес актуализирует годовые планы развития, уже сейчас в нашем активе находится ряд инвестиционных проектов», — рассказала руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева.

«Мы уже понимаем, что в экономику края минимум 5,5 млрд рублей банк ВТБ направит до конца года, если эти проекты будут реализованы», — заключила она.