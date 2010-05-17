«Заставили отковырять»: от мамы ребенка-инвалида потребовали снять спецзнак с машины

Маму ребенка-инвалида в Красноярском крае заставили убрать спецнаклейку с машины из-за того, что пассажира с ограниченными возможностями в тот момент не было в салоне, сообщила 17 мая на своей странице в Facebook руководитель общественного движения «Право на счастье» Надежда Болсуновская.

Она рассказала о том, что мама одной из подопечных движения из города Шарыпово столкнулась накануне с удивившей ее ситуацией. Женщина на своем автомобиле, который «вписан в индивидуальную программу реабилитации» и оснащен специальными наклейками, сообщающими, что на нем передвигается инвалид, поехала в другой город, чтобы забрать результат обследования ребенка.

«Полиция останавливает маму и заставляет отковырять наклейки, объясняя это тем, что в машине в данный момент нет человека с инвалидностью... И объясняет, что есть ребенок в машине — есть наклейка, а если нет, то наклейка снимается... Мама должна по 10 раз на дню клеить и снимать знаки? Не напасешься денег на наклейки... да и главное — зачем?» — удивилась женщина.

В краевом управлении ГИБДД пояснили: с жительницей Шарыпово они уже связались, объяснили ей правила и выяснили, что штраф ей не был выписан, так как инспектор ограничился предупреждением.

«Эту ситуацию нельзя однобоко рассматривать с точки зрения закона. Здесь нужно обязательно учитывать моральную сторону. Формально инспектор прав: есть статья 12.4 часть 2, по которой можно выписать штраф за то, что незаконно установлен знак „инвалид“ на транспортном средстве. Знак может быть только на том транспортном средстве, в котором в этот момент находится человек с ограниченными возможностями. Если же в момент движения в машине человека нет, то и знака не должно быть», — пояснили в пресс-службе.

Материалы по теме «Весь город под рукой»: как работает социальное такси в Красноярске Кто и как возит людей с инвалидностью?

Однако закон, по словам представителей ведомства, не очень четко регламентирует порядок, которому должны следовать люди, которые перевозят инвалидов.

«Нигде в законе нет объяснения — что делать тем, кто возит инвалидов несколько раз в неделю. Мы предлагаем этим людям использовать знаки на липучке, которые можно быстро снять. Везет человек инвалида — закрепил, вышел — снял», — пояснили в пресс-службе. В ГИБДД заверили: в каждом случае инспектор ДПС разбирается отдельно. Если машина стоит на специальной парковке и человека с ограниченными возможностями в ней нет, водитель должен быть готов предъявить документы — книжку инвалида или справку, чтобы доказать, что не пытается незаконно воспользоваться правами инвалидов.

«В Красноярске таких ситуаций у нас не было, инспектор на месте решает эту проблему. Ему показывают справку или документ — и все вопросы заканчиваются, потому что сотрудники не нацелены на получение штрафов», — отметили в пресс-службе.