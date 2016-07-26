На красноярском Библиотечном конгрессе обсудили модернизацию библиотек

В Красноярске — «Библиотечной столице России 2017 года» — проходит Всероссийский библиотечный конгресс: XXII ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА). Крупнейшее событие года в библиотечной сфере посвящено теме «Роль библиотек в культурной политике России». Участниками конгресса стало более тысячи специалистов из 60 регионов страны.

Сегодня, в третий день конгресса, в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края начала свою работу секция публичных библиотек. Её участниками стали специалисты из Москвы, Томска, Новосибирска, Иркутска, Кургана, Сыктывкара и многих других городов России.

Председатель секции публичных библиотек РБА, директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского округа Светлана Бартова рассказала:

«Когда встал вопрос о проведении конгресса, в Красноярске уже работала модернизированная библиотека имени Николая Добролюбова, буквально через месяц открывалась обновлённая библиотека в Дивногорске. То есть процесс в регионе был запущен, вне зависимости от того, будет конгресс здесь или нет. И когда потребовалось принять окончательное решение, где будет проходить конгресс, то мы с коллегами прекрасно отдавали себе отчёт в том, что город и край готовы принять такой форум. Не просто потому, что Красноярск — это прекрасный город: открытый, широкий, добрый, разнообразный, но главное потому, что здесь ждут коллеги-профессионалы, в том числе, специалисты, которые уже работают в новом библиотечном пространстве. И мы очень рады и за них, и за всех красноярских читателей».

Напомним, проект модернизации библиотечной сети Красноярска реализуется по инициативе главы города Эдхама Акбулатова с 2015 года при поддержке краевого бюджета. На сегодня обновлено уже четыре учреждения: библиотека имени Николая Добролюбова, детская библиотека имени Сергея Михалкова, библиотека имени Николая Островского, отличительным профилем которой является возможность реализации инклюзивных программ, и библиотека имени Виктора Драгунского — первая инженерно-техническая детская библиотека Красноярска. С опытом работы обновлённых учреждений смогут познакомиться все участники Всероссийского библиотечного конгресса.

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Заведующая муниципальной библиотекой города Томска Елена Озерова отметила, что конгресс даёт возможность узнать уникальные практики работы российских библиотек. «Каждый регион имеет какую-то свою изюминку в библиотечной сфере, нашёл свою нишу в работе. К примеру, у нас в Томске действует единый читательский билет, единый электронный каталог, то есть читатель, приходя в любую библиотеку, записывается сразу во все библиотеки города. Кроме того, библиотеки активно выходят в город, осваивают городские пространства, и мне было приятно узнать, что в этом направлении мы идём в ногу с Красноярском. Конечно, в вашем городе есть свои особенности, думаю, меня поддержат коллеги со всех уголков России: модернизация библиотек в Красноярске — это очень интересный и передовой опыт», — подчеркнула она.

Приветствуя участников секции публичных библиотек, мэр Красноярска Эдхам Акбулатов отметил:

«При активной поддержке губернатора Красноярского края, депутатов Законодательного Собрания мы стали проектировать собственную историю модернизации муниципальных библиотек. Самый ценный результат этого проекта — модернизация отношения горожан к библиотекам, которые трансформируются в центры социокультурного общения», — сказал мэр отметив, что для красноярцев большая честь и ответственность принимать самый крупный и представительный форум библиотечной общественности страны.

«Искренне рассчитываю, что, участвуя в конгрессе, вы не только обогатитесь профессионально, но и увезёте с собой добрые впечатления о Красноярске! Завершу своё приветствие замечательными словами Чингиза Айтматова: „Удивительной силой обладают книги большого художника. Ты открываешь их, а они — тебя“. Хочется пожелать, чтобы как можно больше жителей нашей страны благодаря библиотекам открывали себя», — пожелал участникам конгресса Акбулатов.

Добавим, что завершится конгресс 18 мая торжественной церемонией передачи символа «Библиотечная столица России 2018 года».