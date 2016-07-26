Остается неразгаданной тайна гибели найденного на обочине мужчины

Полицейские продолжают искать очевидцев и устанавливать обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли на обочине правобережья Красноярска. Напомним, тело 44-летнего мужчины с повреждениями, характерными для аварии, обнаружили рано утром 16 апреля на обочине дороги в районе перекрестка улиц Энергетиков и Свободная.

Не исключается, что его могли сбить в том же месте, после чего водитель скрылся, как и то, что он мог попасть под машину в другом месте, но его привезли в Ленинский район и выбросили тело из машины. Для установления обстоятельств смерти мужчины полицейские через СМИ обратились к горожанам. Но, как рассказали 17 мая Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, прояснить ситуацию так и не удалось.

За месяц в полицию не поступило ни одного обращения от возможных свидетелей случившегося.

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В настоящее время розыск очевидцев происшествия продолжается. Всех, кому что-либо известно об инциденте, призывают обратиться в отделение по розыску полка ДПС Красноярска по телефонам (391) 226-83-77, 8-902-947-21-27.

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