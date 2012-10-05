Мэр поздравил красноярского ветерана с юбилеем

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Гришкина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там рассказали историю красноярца: когда началась война, деревенскому парню Николаю Гришкину было всего 13 лет. Уже в первые дни на фронт ушли отец и старший брат, а он вместе с другими подростками работал на полях: убирал хлеб, собирал зерно.

«Машин и тракторов в деревне не было, приходилось все делать своими руками. Не было даже лошадей, всех отправили на фронт. Когда мне исполнилось 15 лет, я вместе с другими мальчишками пошел в военкомат. Тех, кто был постарше, которым уже исполнилось 16 лет, брали на учебу. А я рослый парень был и приписал себе годик. Ну, ничего, поверили. Выдали нам обмундирование и отправили на спецподготовку в военное училище в Красноярск в 33-й учебный полк», — вспоминает ветеран.

В 1944 году 16-летнего Николая Гришкина вместе с другими курсантами из училища отправили на фронт. Сначала эшелон шел на запад до Кенигсберга, а затем его перебросили на Дальний Восток, где была война с японцами. Дальнейшая служба проходила в 155 полку, который располагался на границе с Маньчжурией.

«На войне все было. Артподготовка, наступление японцев, отход и наступление наших частей. А я был отличным стрелком и поэтому был отправлен в группу снайперов. Однажды попали мы под бомбежку, сильно меня тогда зацепило, контузило, даже слух на некоторое время потерял. Но ничего, поправился, а когда вернулся из госпиталя — узнал, что мне присвоили звание сержанта и назначили командовать отделением», — рассказывает Николай Гришкин.

Вскоре шестнадцатилетний юноша был награжден орденом Славы. Война для Николая Гришкина закончилась на станции Сергея Лазо в Читинской области. После войны по предложению командования ему предложили остаться в армии, эта служба и стала для него делом всей жизни. «Армейский» стаж Никоая Гришкина составляет 64 года.

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За заслуги перед Отечеством красноярец награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», юбилейными орденами и медалями. Среди его многочисленных наград имеется одна необычная. В 2014 году семье Николая и Таисьи Гришкиных вручили медаль «За любовь и верность» в честь Всероссийского дня любви, семьи и верности, ведь супруги Гришкины вместе уже более 60 лет, вырастили двух дочерей и четырех внучек. К своим внукам ветеран относит и кадетов 5-й роты Красноярского кадетского корпуса, с воспитанниками которой ветерана связывает многолетняя дружба.

«Сегодня ребята первыми позвонили, и в трубку все вместе отрапортовали: „Здравия желаем, Николай Григорьевич! Ура!“. И песню мне спели, что аж до слёз. Радуюсь я всегда, когда с ребятами встречаюсь. Понимаю, что помнят они о войне, знают историю, и пока они помнить будут — будет жить память о тех днях и той Великой Победе», — рассказывает ветеран.

Сегодня с 90-летним юбилеем Николая Гришкина поздравил и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Мэр вручил памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Путина: