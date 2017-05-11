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Фоторепортаж: Акция «Аллея России»

Фоторепортаж: Акция «Аллея России»

Интернет-газета Newslab.ru
11.05.2017
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Высадка деревьев в рамках акции «Аллея России»

50 молодых елей высадили в Красноярске в День Победы — город стал участником масштабной акции «Аллея России». Мемориальная аллея славы в парке 400-летия Красноярска появилась по инициативе российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, основателя и основного акционера компаний СУЭК, СГК и «ЕвроХим».

Перед началом официальной части губернатор Виктор Толоконский тепло приветствовал красноярских ветеранов.
На улице моросил слабый дождь, а десять минут назад еще дул ураганный ветер и шел град. Тем не менее ветераны слушали слова благодарности во время официальной части стоя. Благородство и мужество во всем!
В своей приветственной речи Виктор Толоконский отметил: «Сегодня здесь собрались люди разных поколений — ветераны и совсем юные красноярцы. Это своеобразный мостик к нашим будущим победам. В этом районе все еще только начинается. Скоро здесь будет открыт ледовый дворец, его очертания видны уже сейчас. Здесь наш известный выставочный центр, концертный зал, новые дома, детские сады и школы. Здесь должно быть много зелени, для того чтобы жителям Красноярска было уютно».
Пока губернатор произносил поздравления, ветеранам вручали гвоздики — благоухающие символы их победы.
Затем заместитель начальника Управления государственного экологического надзора Наталья Федорашко вручила директорам «СУЭК-Красноярск» и ООО «СГК» дипломы Национальной программы «Эко-проекты России». «Важно, что есть предприятия, которые реализуют в России экологические проекты и организовывают такие мероприятия, как сегодня. Необходимо помнить, что человек — хозяин природы, и он должен нести нравственную ответственность за сохранение и приумножение природных богатств», — заявила представитель Росприроднадзора.
В короткой речи после получения диплома генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров рассказал об опыте компании: «У нас давно есть традиция высаживать деревья в шахтерских городах. Так мы возвращаем долг природе, которая дает нам уголь и тепло. На месте таких посадок в наших городах уже стоят леса. И мы рады быть участниками такого события в Красноярске, ведь все мы хотим жить в чистом городе, и хотим, чтобы в таком городе жили и наши дети».
Директор Красноярского филиала ООО «СГК» Александр Шлегель отметил, что реализация экологических программ — это важная часть деятельности компании, а также поблагодарил всех кто пришел на высадку: «Сегодня мы пригласили принять участие в такой акции ветеранов, и очень благодарны, что они откликнулись на наше приглашение. Память об этом добром деле останется на долгие годы».

Акция «Аллея России» — это дань уважения и знак благодарности сотрудников компаний СУЭК, СГК и «ЕвроХим» подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Кроме того, новая аллея станет вкладом СУЭК и СГК в озеленение Красноярска, снижение запыленности и загазованности городского воздуха.

Виктор Толоконский лично отметил большой вклад компаний — организаторов акции в улучшение экологии и сообщил важную новость:

«Буквально две недели назад на Красноярском экономическом форуме край подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями. Через несколько дней будет завершен отопительный сезон, и мы приступим к серьезной реконструкции ТЭЦ-1 в Красноярске. Будут реализованы мероприятия, которые позволят снизить количество выбросов».

После того, как все слова благодарности были сказаны, участники акции приступили к посадке. Директор сибирского питомника Вячеслав Иванов дал самую краткую и содержательную инструкцию по работе с саженцами: «Здравствуйте. Берите лопату, засыпайте землю в яму и начинайте утрамбовывать. После — хорошенько полейте». Несмотря на погоду, настроение было приподнятое, каждый ветеран взял себе по елочке на высадку.
Вслед за ветеранами саженец себе выбрал и Виктор Толоконский вместе со спикером Горсовета Татьяной Казановой.
Своими впечатлениями об акции с нами поделился 91-летний ветеран Гвардии полковник танковых войск, прослуживший в целом 29 лет — Пермяков Николай Акимович: «Я не просто доволен, я рад, что посадил дерево. Оно будет расти и сюда будут ходить дети. Это память о нашей Победе».
Следуя инструкции, за высадку принялись работники компаний
Взрослым помогали малыши — они с удовольствием высаживали молодые елочки!
Впереди у этого мальчика еще много высаженных деревьев — места в парке хватит на всех
Фото предоставлено компанией СУЭК
Ребята из «Зеленой дружины» тоже не отставали
Фото предоставлено компанией СУЭК
Сотрудники компании СГК не упустили возможность лично пообщаться со своим генеральным директором. Заодно и попросили его автограф на лопате оставить.
Результат работы. Парк 400-летия Красноярска пополнился мемориальной аллей из 50 молодых елей.
А теперь можно сделать общее фото с коллегами.
Пока родители заканчивают высадку, дети решили пообщаться с приглашенными ветеранами. Несмотря на холод, ветераны сняли с себя верхнюю одежду, чтобы любой мог рассмотреть ордена и сфотографироваться.
У свежепосаженной ёлки
Фото предоставлено компанией СУЭК
Уставшие, но довольные ветераны еще долго общались между собой
Фото предоставлено компанией СУЭК

Акция «Аллея России» 9 мая прошла и в других городах России — в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области и в Волгограде - на Мамаевом кургане: в рамках реконструкции Мемориального парка его украсят серебристые клены. Всего в разных уголках страны было высажено около 200 деревьев, в том числе и 50 молодых елей на аллее красноярского парка. 

Для участников была организована полевая кухня, где все желающие могли попробовать армейскую кашу, выпечку и согреться горячим чаем.
За едой сразу выстроилась приличная очередь.
Накормить старались всех и каждого.
Кто-то подходить постеснялся и наблюдал за трапезой в стороне.
А зря!
Аниматор в костюме леопарда только успевал фотографироваться с детьми, которые от него буквально не отходили
Фото предоставлено компанией СУЭК
Работницы СУЭК у своего дерева
Некоторые опоздали на начало раздачи, так как заканчивали поливать молодые елочки
На сцену вышел актер театра и кино Андрей Андреев. Он рассказывал истории о красноярцах на войне и пел песни под гитару.
После обеда и концерта все собрались вместе, чтобы сделать коллективное фото на память об этом замечательном дне!

Настя Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото: Елены Ивельсон

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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