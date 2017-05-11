Фоторепортаж: Акция «Аллея России»

В день Великой Победы по инициативе угледобывающей компании СУЭК и энергетического холдинга СГК в Красноярске заложили мемориальную еловую аллею. В преображении парка 400-летия города приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, работники компаний со своими семьями, жители близлежащих домов, а главное — ветераны Великой Отечественной войны.

50 молодых елей высадили в Красноярске в День Победы — город стал участником масштабной акции «Аллея России». Мемориальная аллея славы в парке 400-летия Красноярска появилась по инициативе российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, основателя и основного акционера компаний СУЭК, СГК и «ЕвроХим».

Акция «Аллея России» — это дань уважения и знак благодарности сотрудников компаний СУЭК, СГК и «ЕвроХим» подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Кроме того, новая аллея станет вкладом СУЭК и СГК в озеленение Красноярска, снижение запыленности и загазованности городского воздуха.

Виктор Толоконский лично отметил большой вклад компаний — организаторов акции в улучшение экологии и сообщил важную новость:

«Буквально две недели назад на Красноярском экономическом форуме край подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями. Через несколько дней будет завершен отопительный сезон, и мы приступим к серьезной реконструкции ТЭЦ-1 в Красноярске. Будут реализованы мероприятия, которые позволят снизить количество выбросов».

Акция «Аллея России» 9 мая прошла и в других городах России — в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области и в Волгограде - на Мамаевом кургане: в рамках реконструкции Мемориального парка его украсят серебристые клены. Всего в разных уголках страны было высажено около 200 деревьев, в том числе и 50 молодых елей на аллее красноярского парка.

Настя Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото: Елены Ивельсон