Аварии сковали заснеженные трассы на востоке края

Вечером 17 мая водители сообщили о сильном снегопаде на трассе «Красноярск — Уяр», который стал причиной многочисленных ДТП и пробок. В подтверждение своих слов они опубликовали в соцсетях фотографии заснеженных дорог и разбитых машин. Один из автомобилей даже слетел в кювет.

В ГИБДД информацию об авариях подтвердили и рассказали, что на границе Уярского и Рыбинского районов прошёл снегопад, который осложнил движение. Официально было зарегистрировано две аварии — в районе посёлков Жандат и Балай. Участниками ДТП стали три машины, люди не пострадали.

Сейчас на трассе работает спецтехника — машины чистят дорогу от снега. Также выведены дополнительные экипажи ДПС. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в этом направлении. Особенно это касается тех, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю и не может безопасно выезжать на гололед и снег. Информацию о пробке, которую также распространили очевидцы, в дорожной полиции не подтвердили, но и не опровергли.

Отметим, сегодня утром сильный снегопад прошёл в Новосибирске. Не исключено, что обильные осадки в виде снега в ближайшие дни дойдут и до Красноярска. В социальных сетях красноярские интернет-пользователи с опаской обсуждают возможное повторение ситуации начала мая, когда за несколько часов город завалило небывалым снегом.