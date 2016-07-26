Рыбак спас школьницу со льдины с помощью удочки (видео)

В Енисейском районе рыбак спас 10-летнюю девочку, которую унесло на оторвавшейся от берега льдине.

Две девочки гуляли по берегу Енисея, и одна из них вышла на прибившийся лед. Вскоре льдину вместе с ребенком понесло по реке. Это увидел мужчина, который рыбачил неподалеку на своей лодке. Он бросил школьнице удочку с леской и с ее помощью притянул льдину с ребенком к лодке.

«Я заплакала, мне было страшно, — рассказала девочка журналистам телеканала „Енисей“. — Я была мокрая, мне было холодно. Я боялась, что меня не спасут. Рыбак привязал к своей удочке и кинул леску. Сказал, чтобы я тянула за нее. Потом он подтянул на себя удочку, и льдина подплыла к берегу. Он вытащил меня».

Материалы по теме С оторвавшейся льдины сняли более сотни людей с детьми (видео)

«Хорошо, что мужчина попался нормальный, как говорится, достаточно ответственный, оказал помощь, — отметил директор службы ГО и ЧС Лесосибирска Валерий Чурилов. — А если бы не было его в тот момент, могла произойти трагедия. Вода ледяная, льдина — сами понимаете, неустойчивая вещь, с которой можно и упасть».

Спасатели хотели бы наградить рыбака, но он не назвал своего имени.