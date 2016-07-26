Красноярский «Жилфонд» начал генеральную уборку подъездов

С наступлением устойчивых плюсовых температур ГУК «Жилфонд» приступила к генеральной уборке подъездов в домах. Сегодня технический директор компании Константин Бородин проверил качество работ и пообщался с жителями, довольны ли они содержанием дома.

Проверка проходила по адресу ул. Гладкова, 8а. В прошлом году там был сделан ремонт нескольких подъездов. В этом году планируется отремонтировать ещё один подъезд. Жительница дома Инна рассказала техническому директору: «Я живу в 5 подъезде, в нем ещё не было ремонта, но у нас чисто. Хорошо моют. Подъезд содержится в порядке и вокруг дома территория хорошо убирается. Если появляются нарекания, то небольшие и они устраняются быстро».

Генеральная уборка проводится один раз в год во всех домах, находящихся под управлением «Жилфонда». Жилищники отмывают стены и окна, панели, почтовые ящики, то есть полностью очищают подъезд от накопившейся за зиму пыли.

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«Наша задача — сделать каждый дом под управлением ГУК „Жилфонд“ чистым. Для повышения качества обслуживания домов руководители регулярно проводят внеплановые проверки для контроля работы подрядчиков. За некачественное содержание к ним применяются штрафные санкции. Однако многое зависит и от самих жителей. Ведь чисто не только там, где убирают. Чисто там, где не мусорят. Без ответственного отношения жильцов к своему дому невозможно поддерживать постоянную чистоту», — отметил Константин Бородин.