Краевые эксперты обсудили проблемы и перспективы капремонта многоэтажек

Программу капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае необходимо доработать, чтобы она стала эффективной — к такому выводу пришли краевые эксперты, представители энергетической отрасли и властей, которые собрались за круглым столом МВДЦ «Сибирь» в рамках межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология».

Как отметил советник губернатора края Анатолий Матюшенко, который выступил модератором события, у программы капитального ремонта нет аналогов в мире, поэтому на начальном этапе невозможно было учесть все нюансы, которые проявились в ходе ее развития.

В настоящее время в рамках программы в регионе отремонтированы 276 зданий, а к концу года этот показатель должен вырасти в два раза. В 2017 году средний ежемесячный тариф на капитальный ремонт составляет 6 рублей 90 копеек (для территорий Крайнего Севера — 9 рублей 80 копеек).

«Появился первый опыт, первые практические результаты. С учетом полученного опыта и в целях требований меняющегося федерального законодательства на протяжении года мы занимались совершенствованием судебно-правовой базы, которая регулирует вопросы капитального ремонта. Все задачи, которые мы ставили перед собой с момента прошлого круглого стола в части нормативно-правового регулирования, мы выполнили», — отметила заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Елена Цитович.

Однако планомерному развитию программы капитального ремонта на сегодняшний день мешают многие факторы. В первую очередь, пассивность населения — жильцы многоквартирных домов не готовы выступать инициатором в вопросах капремонта, выбирать подрядчика и контролировать результаты.

Во-вторых, как отметил депутат Заксобрания края Алексей Кулеш, низкие доходы населения не позволяют оплачивать взносы в полном объеме — к депутату регулярно поступают соответствующие обращения.

В-третьих, проблемой остается существенный износ жилищного фонда Красноярского края и нерешенный вопрос с ветхим и аварийным жильем, которое не попадает под снос, а оказывается в программе капитального ремонта.

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Наконец, проблемы возникают при оценке результатов капремонта собственниками — последние или не в состоянии оценить их, или «выкручивают руки» подрядчикам. «Недоверие вызвано тем, что люди не видят конкретных результатов: пришли какие-то люди, подолбили и ушли. Они чинили проводку, но для собственников ничего не поменялось», — заключил депутат, отметив, что к вопросу ремонта домов нужно подходить комплексно и объединять несколько процедур в одну.

Алексей Кулеш предложил упростить процедуру участия подрядчиков в капремонте, внести соответствующие изменения в законодательство федерального и краевого уровней, передать некоторые полномочия советам домов, а не жильцам. Также необходимо определить на региональном уровне, что делать с реставрацией нетиповых квартирных домов — например, домов времен СССР с лепниной и другими элементами, которые невозможно отреставрировать за средства капремонта.

Работа над совершенствованием программы капитального ремонта будет продолжена в Законодательном Собрании края, министерстве строительства и ЖКХ региона и в региональном фонде капремонта.