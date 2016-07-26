Трое поджигателей администрации пойдут под суд

Дело ограбивших администрацию Шушенского района мужчин довели до суда, сообщили 18 мая в краевой прокуратуре.

Напомним, нападение на здание, в котором находятся администрация поселка Шушенское и районная администрация, произошло 4 октября прошлого года. Около часа ночи в здание ворвались трое мужчин — они побили сторожа и связали его, после чего вскрыли несколько кабинетов и подожгли кабинет. Личности злоумышленников установили, в их отношении возбудили уголовное дело.

Сегодня стало известно, что дело довели до суда — обвинительное заключение подписал прокурор Шушенского района. Причем к обвинению в нападении и разгроме здания администрации добавились еще и кражи, которые мужчины совершали на территории района летом прошлого года.

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«В ходе расследования было установлено, что один из обвиняемых во время совершения инкриминируемых ему преступлений также совершил кражу чужого паспорта и 20 печатей участковых избирательной комиссий избирательных участков пос. Шушенское и Шушенского района, в связи с чем, его действия дополнительно квалифицированы по ст.325 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

Почти все имущество, которое украли злоумышленники, полицейские нашли и вернули администрациям поселка и района.