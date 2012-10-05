Парень из-за чая случайно сжег 10 гектаров степи

По вине 19-летнего парня в Дзун-Хемчикском районе Тувы разгорелся пожар, охвативший 10 га степи. ЧП случилось днем 8 мая, но вычислить и поймать зачинщика полицейским удалось только накануне.

Степной пожар вспыхнул в 4 км от села Теве-Хая. На тушение ушло полтора часа. После этого участковый принялся искать виновника и выяснил, что это житель того же населенного пункта.

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Молодой человек признался, что в тот день находился в поле недалеко от села и подготавливал землю для посадки картофеля. «Он развел костер, чтобы заварить чай, но пламя перекинулось на сухую траву, и огонь молниеносно распространился по степи», — рассказали в пресс-службе МВД Тувы.

В отношении поджигателя составили административный протокол. Так как он не является должностным или юрлицом, ему грозит небольшой штраф — от 2 до 4 тыс. рублей.