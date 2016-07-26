У развязки на 2-й Брянской появится садовый центр

В рамках весеннего благоустройства в Красноярске посадят более 25 тысяч деревьев и благоустроят семь общественных пространств. Основное изменение коснется многоуровневой развязки на 2-й Брянской, рядом с которой появится большой садовый центр. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы города Эдхама Акбулатова по вопросам комплексного озеленения города этой весной.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году в краевом центре запланировано благоустройство Сквера энтузиастов и сквера-дендросада в микрорайоне Покровский, также работы пройдут в 200 дворах и на левобережной набережной реки Енисей. Кроме этого, в рамках комплексного благоустройства улично-дорожной сети благоустройство и озеленение проведут на участках, которые прилегают к дорожному полотну. В частности, территориях, прилегающих к введенной в эксплуатацию в прошлом году многоуровневой развязке на ул. 2-я Брянская.

В ходе совещания глава Красноярска поставил задачу завершить весь комплекс благоустроительных работ уже в июне текущего года. Одним из элементов, изменяющих внешний облик этой территории, станет садовый центр, создаваемый муниципальным предприятием «Управление зеленого строительства». На участке в 1,5 гектара, расположенном на проспекте Котельникова (спуск с улицы 2-я Брянская в сторону поселка Солонцы), сформируют специализированный центр. На данном объекте деревья и кустарники будут проходить адаптацию перед высадкой в городе. Появятся крупномерные деревья — ясень, вяз, клен, черемуха, хвойные породы, и кустарники — барбарис, спирея, сирень и другие.

«Управление зеленого строительства вышло с предложением — создать питомник в городе. Это технологическая площадка, где будет высажено порядка 5 тысяч саженцев и кустарников, которые в дальнейшем будут использоваться для озеленения города. Считаю, что это интересная идея, поскольку питомник в городе — это еще одна зелёная, благоустроенная площадка, некая буферная зона, которая будет оздоравливать экологию нашего города. В том числе питомник будет эстетическим украшением въезда в Красноярск. Такие питомники могут появиться и в других точках города, в том числе на площадках, где ведётся активное строительство. Мы сейчас обсуждаем с рядом строительных организаций возможность создания подобных питомников в других районах города, прежде всего, в Советском районе», — отметил Эдхам Акбулатов.

Выездное совещание продолжилось в управлении зеленого строительства, где мэру рассказали о планах по озеленению города. На сегодняшний день в теплицах предприятия выращено 1 200 000 штук рассады почти 15 видов растений. В июне город украсят 65 фигур вертикального озеленения площадью более 430 кв. м. Устроены цветочные вазоны, этажерки.

«Основная посадка цветов на клумбы города начнется в июне. Это будут бальзамины различных оттенков, петуния, любимая многими сальвия, гибридные бархатцы, бегония. Мы, безусловно, хотим радовать красноярцев и очень просим, чтобы они берегли цветы, которые украшают наш город», — рассказала агроном Марина Бабушкина.

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В рамках совещания Эдхаму Акбулатову представили комплексный план озеленения и благоустройства, который реализуют летом. Заслушав информацию, мэр акцентировал внимание на графике посадок с указанием конкретных участков, сроков, ответственных организаций и предприятий.

«В целом в весенний период мы должны высадить более 25 тысяч деревьев и кустарников за счёт средств городского бюджета, внебюджетного финансирования, компенсационных посадок. Из общего количества деревьев за счёт внебюджетных источников будет посажено более 6 тысяч. Важно, что красноярцы и многие организации и предприятия нашего города готовы активно участвовать в благоустройстве Красноярска. Считаю, что такие инициативы должны поддерживаться всем городским сообществом», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Отметим, что в соответствии с муниципальным контрактом ухоживать за высаженными деревьями будут в течение трех лет. «Перед департаментами городского хозяйства, администрациями районов, управлением зеленого строительства стоит задача обеспечить качественный уход и сохранность деревьев и кустарников», — акцентировал глава города.