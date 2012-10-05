В Норильске начало работу агентство по развитию города

Агентство развития Норильска (АРН), созданное администрацией города, компанией «Норникель» и Благотворительным фондом Владимира Потанина, начало свою работу.

В настоящее время определен руководящий состав автономной некоммерческой организации. Глава компании «Норникель» Владимир Потанин возглавил наблюдательный совет новой для северного города структуры. В состав правления под председательством старшего вице-президента компании Ларисы Зельковой вошли председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета по городскому хозяйству Александр Пестряков, заместитель руководителя администрации Норильска по собственности и развитию предпринимательства Андрей Малков, директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко и заместитель директора Заполярного филиала ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин. Директором организации назначен Сергей Панченко, который до недавнего времени возглавлял медиакомпанию «Северный город».

Создании условий для повышения качества жизни на Таймыре — ключевая задача Агентства. Свои усилия организация направит на проекты, ориентированные на качественное изменение городской среды, предпринимательской сферы, занятости населения. В планах некоммерческой организации значатся и социокультурные проекты, развитие туристической инфраструктуры региона и повышение привлекательности территории для всех заинтересованных сторон.

«Уникальность „Норникеля“ в очень большой степени зависит от людей, сотрудников. Поэтому компании важно, чтобы жизнь в Норильске была не просто комфортной, а современной, интересной. Добиться такого результата можно, если активные горожане, власти и „Норникель“ объединят усилия для развития города. Мы рассчитываем на то, что Агентство станет катализатором инициатив разных городских объединений, предпринимателей, активных неравнодушных норильчан, которые хотели бы, чтобы в городе появились новые возможности, условия для реализации идей тех, кто здесь живет и работает», — отметила Лариса Зелькова.

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Ранее стало известно, что пять бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства, направленные на поддержку социальных проблем регионов, получат поддержку компании «Норникель».

Кроме того, совместно с краевыми властями и «Енисейским объединенным банком» компания построит в поселке Тухард современное жилье и коммунальную инфраструктуру. Соответствующее соглашение в рамках КЭФ-2017 подписали вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных, президент банка Ассия Белоногова и глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко.