Водитель внедорожника протаранил автобус на пустом утреннем проспекте (видео)

На правобережье Красноярска пьяный водитель автомобиля Great Wall Hover врезался в маршрутку и спровоцировал пробку. ДТП произошло в седьмом часу утра на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в районе «Затона».

Автомобилист въехал в задний бампер автобуса № 34, который двигался в попутном направлении. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что оба транспортных средства ехали в крайней правой полосе.

В момент происшествия в автобусе, который еще не успел выйти на линию и только выехал из гаража, находились только водитель и кондуктор. Они не пострадали. А водитель иномарки получил травмы. В ГИБДД также рассказали, что он находился в состоянии опьянения — 0,94 мг/л. Интернет-пользователи удивились такой высокой степени опьянения водителя в такой ранний час. «С самого утра 0,94 мг/л? Круглосуточно пьяные гоняем, что ли?» — посетовали они.

Машину с места ДТП увез эвакуатор. Очевидцы рассказали, что ДТП спровоцировало серьезный затор на главном проспекте правобережья.