«Теперь ты самый некрасивый»: сотрудник ФК «Енисей» проспорил прическу (видео)

Футболисты красноярского «Енисея» налысо обрили пресс-атташе клуба, исполняя условие спора.
«В начале сезона после домашней победы над „Тамбовом“ я поспорил, что если „Енисей“ выйдет в стыки, то я подстригусь налысо», — рассказал пресс-атташе Станислав Меркис.
В конце прошлой недели «Енисей» впервые в своей истории получил право сыграть в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу. Домашний матч с одним из аутсайдеров премьер-лиги красноярская команда проведет 25 мая.
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