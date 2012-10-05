Рабочих мест для красноярских инвалидов станет больше

В этом году в Красноярском крае число трудоустроенных жителей с ограниченными возможностями здоровья намерены довести до 18 тысяч. Об этом на комитете по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания края рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.

Он напомнил, что министерство труда и соцзащиты РФ установило регионам целевые показатели в области содействия занятости. Одним из них является численность работающих инвалидов. Так, в Красноярском крае должно быть устроено на работу не менее 29 % от общего числа инвалидов трудоспособного возраста. На сегодняшний день число работающих инвалидов в регионе достигает 14,4 тысячи человек, а должно быть 18 тысяч. Чтобы устроить на работу остальных, в правительстве края предложили выделить рабочие места для этой категории граждан не только на крупных предприятиях, но и на мелких, где трудится от 35 человек. По прогнозам агентства труда и занятости, это позволит дополнительно создать для устройства инвалидов не менее тысячи рабочих мест.

Заместитель председателя комитета Вера Оськина поинтересовалась, охотно ли сегодня идут работодатели на то, чтобы принимать инвалидов на работу. Виктор Новиков сообщил, что проблем с крупными предприятиями нет.

«Каждый год в крае квотируется более 8 тысяч мест для устройства инвалидов. Из них 5,4 тысячи занято. А остальные мы не можем заполнить, так как выставляются рабочие места по таким профессиям, которые не подходят инвалидам, например, электролизник», — отметил он.

По словам руководителя агентства, на уровне федерации готовятся изменения в законодательство, которые позволят определить, что может считаться выполнением квоты, и устранить формальный подход к ней работодателей.

Депутат Илья Зайцев также спросил: «Федеральный закон устанавливает квоту в размере не выше 3 % от числа работников. С чем связано включение в закон предприятий именно с таким количеством работающих?» Виктор Новиков ответил, что в этом случае ориентировались на рекомендации Минтруда и опыт других субъектов РФ. 65 из них установили именно такую норму для работодателей.

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Вера Оськина также отметила, что в ее практике депутатской работы есть примеры, когда бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) снимает с граждан группу инвалидности. «Человек считается трудоспособным, хотя проблемы со здоровьем у него остались, а на работу его не берут, потому что место в организации квотировано для инвалида. В результате получается заколдованный круг», — заметила она. Руководитель агентства труда и занятости пояснил, что МСЭ является федеральной структурой, у службы занятости заключено с ней соглашение о совместной работе, однако значительно повлиять на нее возможности нет.

Советник губернатора края Марина Добровольская описала экономические проблемы, которые складываются у предприятий, где трудятся инвалиды, и предложила комитету провести выездное заседание на мебельной фабрике в Березовке. По ее словам, там простаивает оборудование, недостаточно заказов. Депутаты возразили, что вопрос о поддержке уже рассматривался Законодательным Собранием неоднократно, но размещать заказы на предприятии не позволяет закон о госзакупках.

Завершая дискуссию, председатель комитета Юрий Данильченко предложил поддержать законопроект о квотировании и вынести его на очередную сессию в первом чтении.