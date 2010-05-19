Пожилая автоледи задним ходом врезалась в машину с детьми

На ул. Калинина в Красноярске женщина-водитель автомобиля Toyota при выезде с прилегающей территории задним ходом устроила аварию с пострадавшими. Интернет-пользователи предположили, что пожилая автоледи перепутала передачи и педали.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что машина двигалась задним ходом. Сначала она ехала тихо, а потом резко ускорилась и врезалась в авто, которое двигалось в крайнем левом ряду. Отметим, водитель другого автомобиля, который был ближе к машине автоледи, смог увернуться и избежать аварии.

В ГИБДД рассказали, что в результате столкновения «Тойоты» и Chevrolet Cruze пострадала 68-летняя водитель японской иномарки. «В „Шевроле“ на заднем сидении находились две 10-летние девочки. Дети в аварии не пострадали, так как были пристегнуты согласно Правилам дорожного движения с помощью детских удерживающих устройств», — рассказали в полиции.

Отметим, в полиции версию о перепутанных педалях официально не подтвердили, но и не опровергли.