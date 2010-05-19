Красноярские разработчики поучаствуют в создании летающего автомобиля

Красноярская компания стала призером федерального конкурса на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки. Теперь красноярцы попробуют создать «аванпроект» летающего такси или самолета экстренного спасения.

Как рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ), который выступил организатором, основной целью конкурса стал поиск научно-технических решений и выявление лучших отечественных коллективов по созданию перспективных летательных аппаратов различного размера.

Участникам конкурса предлагалось представить опционно-пилотируемый летательный аппарат, который бы продемонстрировал возможный уровень доступности малой авиации наравне с автомобильным транспортом. Также согласно условиям, разработчикам необходимо было показать следующие возможности авиамашины: грузопассажирские перевозки — экспресс-доставки грузов, почта, в том числе в районах без развитой аэродромной сети, со слаборазвитой дорожной инфраструктурой; перевозки людей (такси, общественный транспорт) и возможность экстренного спасения.

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Всего на конкурс подали 61 заявку от российских компаний, научных и образовательных учреждений. По итогам отбора комиссия признала победителем компанию «ПромСервис» из города Истра (Московская область), а призером — красноярскую компанию «Флэш-М». Теперь разработчиков из Красноярска, как и победителей отбора, ждет заключение соглашения на реализацию аванпроекта. После их выполнения за счет средств ФПИ примет решение о создании в 2018-2020 годах научно-технические проектов летательного аппарата вертикального взлета.

Объем финансирования аванпроекта — до 3 млн рублей на срок до 12 месяцев.

Отметим, справочник «Контур. Фокус» содержит информацию о двух красноярских компаниях с названием ООО «Флэш-М» — одна из них занимается производством мебели, станков, металлоконструкций, а вторая — торговлей широким спектром товаров и различными услугами в сфере ремонта.