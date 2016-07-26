Нашелся инвестор для многоуровневого паркинга на Железнодорожников

В Красноярске нашли арендатора площадки под многоуровневый паркинг.

Напомним, земельный участок на перекрестке улиц Железнодорожников и Красной Гвардии в Красноярске предложили бизнесу под строительство автостоянки. Стоимость аренды участка площадью 1719 кв. метров — 1,203 млн рублей в год. Через три года там должен появится многоэтажный гараж-стоянка.

12 мая в мэрии подвели итоги муниципальных торгов. Победителем стала красноярская фирма ООО «Имлбрэн».

Согласно справочнику, компания занимается обслуживанием автомобилей и предоставляет услуги стоянок для автотранспорта. Вторая заявка поступила от физического лица, но до рассмотрения он не внес задаток, и его не допустили к участию.

Напомним, сегодня же в мэрии сообщили, что уже к ноябрю подземный паркинг появится и в центре города — на ул. Урицкого, за зданиями администрации. «Есть основания полагать, что данное направление коммерческой деятельности получит активное развитие уже в ближайшем будущем», — считают власти.