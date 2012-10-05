В центре Красноярска выкопали котлован под парковку

На улице Урицкого в Красноярске, за зданиями администрации, построят подземную парковку, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства мэрии. Обустроят ее за счет средств инвестора, который выиграл земельный участок под стоянку на торгах.
Подземный гараж-стоянка по проекту рассчитан на 78 мест, 28 из них буду располагаться в подземной части, 50 — в наземной. Несколько мест также оборудуют и для маломобильных граждан. В мэрии отметили, что размещение парковки соответствует проекту планировки исторической части города. Строительство планируют завершить в ноябре этого года.
«Безусловно, окупаемость объекта достаточно длительная. Но, учитывая месторасположение парковки и транспортную загруженность города, считаю, что рано или поздно парковка будет востребована. Опыт Москвы в этом плане показателен — если раньше платные парковки там не пользовались популярностью, то сейчас они практически все заняты», — рассказал заместитель генерального директора ООО ФСК «Готика» Андрей Тихонов.
Инвестор также отметил, что стоимость парковки автомобилей на новой автостоянке будет складываться исходя из рыночной ситуации.
По данным администрации, за последние несколько лет в разных районах города построили порядка 25 отдельно стоящих паркингов. Ещё более десяти — в стадии строительства. В основном парковки строятся в составе жилых, торговых и офисных зданий. Один из последних проектов — парковка напротив выставочного центра «Сибирь».
«Необходимо отметить, что инвесторы начали проявлять интерес к такому виду объектов и готовы вкладывать средства на перспективу. Есть основания полагать, что данное направление коммерческой деятельности получит активное развитие уже в ближайшем будущем», — отметил заместитель руководителя департамента градостроительства Роман Соколов.