В центре Красноярска выкопали котлован под парковку

На улице Урицкого в Красноярске, за зданиями администрации, построят подземную парковку, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства мэрии. Обустроят ее за счет средств инвестора, который выиграл земельный участок под стоянку на торгах.

Подземный гараж-стоянка по проекту рассчитан на 78 мест, 28 из них буду располагаться в подземной части, 50 — в наземной. Несколько мест также оборудуют и для маломобильных граждан. В мэрии отметили, что размещение парковки соответствует проекту планировки исторической части города. Строительство планируют завершить в ноябре этого года.

«Безусловно, окупаемость объекта достаточно длительная. Но, учитывая месторасположение парковки и транспортную загруженность города, считаю, что рано или поздно парковка будет востребована. Опыт Москвы в этом плане показателен — если раньше платные парковки там не пользовались популярностью, то сейчас они практически все заняты», — рассказал заместитель генерального директора ООО ФСК «Готика» Андрей Тихонов.

Инвестор также отметил, что стоимость парковки автомобилей на новой автостоянке будет складываться исходя из рыночной ситуации.

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По данным администрации, за последние несколько лет в разных районах города построили порядка 25 отдельно стоящих паркингов. Ещё более десяти — в стадии строительства. В основном парковки строятся в составе жилых, торговых и офисных зданий. Один из последних проектов — парковка напротив выставочного центра «Сибирь».

«Необходимо отметить, что инвесторы начали проявлять интерес к такому виду объектов и готовы вкладывать средства на перспективу. Есть основания полагать, что данное направление коммерческой деятельности получит активное развитие уже в ближайшем будущем», — отметил заместитель руководителя департамента градостроительства Роман Соколов.