Тротуары на проспекте Мира решили не огораживать полностью

Пешеходное ограждение на проспекте Мира в Красноярске не будет сплошным, сообщил глава департамента горхозяйства Игорь Титенков.
Напомним, в ходе предстоящего ремонта на проспекте планируется установить заборчики ради безопасности пешеходов. Этот вопрос широко обсуждался, некоторые выступали резко против тотального «огораживания» проспекта.
Сегодня Титенков сообщил, что раз скорость движения на проспекте невысока, а ДТП здесь происходят все реже, можно сделать разрывы в металлическом ограждении. «Мы сегодня выходим с предложением: где жестко должны быть установлены ограждения, они должны быть от перекрестка на 50 метров. В остальных участках его установление не обязательно», — предложил он.
Ремонт проспекта Мира должен начаться в середине июня, после Дня города.