Тротуары на проспекте Мира решили не огораживать полностью

Пешеходное ограждение на проспекте Мира в Красноярске не будет сплошным, сообщил глава департамента горхозяйства Игорь Титенков.

Напомним, в ходе предстоящего ремонта на проспекте планируется установить заборчики ради безопасности пешеходов. Этот вопрос широко обсуждался, некоторые выступали резко против тотального «огораживания» проспекта.

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Сегодня Титенков сообщил, что раз скорость движения на проспекте невысока, а ДТП здесь происходят все реже, можно сделать разрывы в металлическом ограждении. «Мы сегодня выходим с предложением: где жестко должны быть установлены ограждения, они должны быть от перекрестка на 50 метров. В остальных участках его установление не обязательно», — предложил он.

Ремонт проспекта Мира должен начаться в середине июня, после Дня города.