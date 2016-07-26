Эквадор выдал России красноярского наркодельца

Республика Эквадор выдала России жителя Красноярска, обвиняемого в незаконном изготовлении почти одного килограмма амфетамина, сообщили в Генпрокуратуре РФ в пятницу.

По версии следствия, обвиняемый до августа 2011 года в Красноярске совместно с другими лицами участвовал в незаконном изготовлении психотропного вещества – амфетамин в особо крупном размере общей массой около 900 граммов.

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Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, его объявили в федеральный розыск, а 30 ноября 2011 года – в международный розыск. По сообщению НЦБ Интерпола Республики Эквадор, наркодельца задержали на территории этого государства.

Верховный суд Республики Эквадор удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче. Вчера, 19 мая, мужчину передали представителям правоохранительных органов Российской Федерации.