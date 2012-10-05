Под Красноярском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся: нашли в Лесосибирске

На обочине дороги в Емельяновском районе нашли тело сбитого мужчины. Подозреваемого в наезде на пешехода разыскали в Лесосибирске.

Как сообщили в краевой полиции, на месте происшествия обнаружили улики, по которым стражам порядка удалось установить личность предполагаемого преступника. Что за улики и где и когда именно была сделана находка — в пресс-службе пока информации нет. Однако известно, что подозреваемым оказался 30-летний житель Лесосибирска, который приезжал в Красноярск по работе.

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Сотрудники Госавтоинспекции связались с мужчиной по телефону и пригласили в отдел для выяснения всех обстоятельств. В салоне машины подозреваемого во время обыска обнаружили новое лобовое стекло. Мужчина признался, что скрылся с места ДТП, так как испугался ответственности.

В отношении лесосибирца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.