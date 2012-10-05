Красноярские сельхозпроизводители объявили войну фальсификату

Ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт» разработала программу борьбы с продажей продуктов, фактическое содержание которых отличается от заявленного.

По словам руководителя ассоциации «Енисейский стандарт» Сергея Новикова, сегодня более трети продуктов на розничном рынке Красноярского края — фальсификат.

«Недобросовестные производители в погоне за прибылью нередко вводят в заблуждение покупателя, относительно фактического содержимого продовольственных продуктов. В итоге человек не может объективно знать, что он кушает и пьет. Краевые власти поставили задачу — навести порядок, и мы разработали меры по изучению продовольственного рынка и борьбе с продажей фальсифицированной продукции», — отметил он.

В разработке программы активное участие приняли депутаты Законодательного Собрания края и лично председатель Александр Усс. Утвержденная программа получит поддержку краевых властей. Сейчас начал реализовываться первый этап — Ассоциация приступила к проверке соответствия состава на этикетке продукта с фактическим. Изучение касается товаров, которые входят в состав продовольственной корзины. Анализ будет проходить в лаборатории краевого Центра метрологии и стандартизации. В случае несоответствия фактического состава заявленному Ассоциация вынесет предписания производителю и рекомендует торговым сетям изъять товар из торгового оборота, а также широко информировать людей.

«Мы хотим, чтобы люди знали правду о тех продуктах, которыми питаются. Цель благая — повысить качество жизни краевого населения», — пояснил Сергей Новиков. Отметим, первые результаты проверок появятся к концу мая.

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Следующим шагом после развернутой борьбы с фальсификатом станет сертификация выпускаемых продуктов местными сельхопроизводителями и переработичками. Все это — элементы программы увеличения количества настоящих доступных продуктов, отмечают в Ассоциации. Продукты, которые удовлетворят требованиям сертификации, будут маркированы знаком регионального качества «Енисейский стандарт».

«Этот знак станет ориентиром для покупателя, гарантирующим то, что состав именно такой, какой написан на упаковке», — добавил руководитель Ассоциации Сергей Новиков.

Ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский стандарт» объединяет более 30 крупных предприятий Красноярского края. Среди них «Саянмолоко», «Краскон», «Ярск», «Мясо», «Красноярский хлеб», «Молоко», «Исток», «Командор», «Красный Яр», «БигСи», «Сибирская логистическая компания» и другие. По итогам 2016 года объем продаж региональных продуктов составил порядка 11 млрд руб.