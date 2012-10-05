Красноярские школьники поддержат команды стран-участниц Зимней универсиады-2019

В красноярском лицее № 9 (Семафорная, 247а) в рамках проекта «50 на 50» состоялся конкурс «Визитная карточка», в котором школьники в творческой форме представили процесс поддержки будущих стран-участниц Зимней универсиады-2019.

«50 на 50» — интерактивный проект направлен на формирование групп поддержки спортивных делегаций Студенческих игр и получение знаний об их странах, о выдающихся представителях зимних видов спорта, о культурных и географических особенностях стран, способах поддержки спортсменов в разных уголках мира. С 3 апреля по 5 мая прошел отборочный этап. Для участия в проекте учащиеся школ собрали команды и выбрали из 50 стран-участниц Зимней универсиады-2019 ту, которую хотят поддержать.

На данный момент в школах созданы группы болельщиков для команд 38 стран. Во время конкурса «Визитная карточка» участники подготовили презентации, посвященные развитию спорта в выбранной стране. Работы конкурсантов оценивали члены жюри: советник руководителя Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев, методист ресурсно-методического центра «Детский оздоровительно-образовательный центр № 1» Елена Бадюгова, депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко, участник Высшей лиги КВН в составе команд «СТЭПиКО» (Новосибирск), «Территория игры» (Красноярск), ведущий и участник юмористических шоу в Красноярске Владимир Землянский и заслуженный мастер спорта России по хоккею с мячом, вратарь сборной России и ХК «Енисей» Роман Черных.

По итогам конкурса «Визитная карточка» больше всего баллов — 122 — от жюри получила команда гимназии № 2 (Марковского, 36) и лицея № 1 (Словцова, 14), которая представляла Канаду. Также была высоко оценена работа лицея № 9 о Финляндии (119 баллов) и презентация лицея № 6 «Перспектива» (Кутузова, 52) о Чехии (118 баллов).

«Мы на чемпионате мира по лыжному ориентированию болели за Финляндию и на Зимней универсиаде-2019 тоже хотим поддерживать команду этой страны. Нам захотелось познакомиться с этой скандинавской страной, узнать, действительно ли нордический характер такой суровый — в общем, развеять многие мифы. Я не ожидала, что у детей будет такой позитивный настрой. Спортсмены приезжали к нам в школу, мы болели за них на трибунах, очень много фотографировались. Дети, конечно, на таком подъеме: они стали больше интересоваться спортом и непосредственно Зимней универсиадой-2019», — говорит заместитель директора по воспитательной работе школы № 80 Евгения Зяблова.

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В течение летнего периода 2017 года Исполнительная дирекция Зимней универсиады-2019 продолжит принимать заявки от школ на создание групп поддержки. А уже в сентябре организаторы проверят знания участников команд о странах (гимн, флаг, форма управления, руководство, достопримечательности и так далее).

По итогам проекта все участники получат входные билеты на спортивные соревнования, входящие в программу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Кроме того, команды получат уникальную возможность встретиться со спортсменами данной страны во время Студенческих игр, а также получат элементы экипировки болельщика в стилистике спортивных делегаций стран-участниц игр.