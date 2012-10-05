Под Красноярском убита семья с маленьким ребенком

В поселке Нарва Манского района в частном доме обнаружены тела супругов и их маленькой дочери.

Соседи заметили тело мужчины в огороде сегодня около 7 часов утра. В доме были найдены убитыми его супруга и их малолетняя дочь. «По одной из версий, мужчина убил жену и дочь, после чего совершил самоубийство», — сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Обстоятельства выясняются.