Стали известны обстоятельства убийства семьи под Красноярском (видео)

Семья, найденная мертвой под Красноярском, испытывала финансовые проблемы, сообщили 23 мая жители поселка Нарва в эфире телекомпании «Вести-Красноярск».

Напомним, вчера следователи рассказали о том, что в Манском районе, в Нарве, в доме нашли тела трех человек. По одной из версий, мужчина сам убил дочь и жену. Его тоже обнаружили мертвым во дворе дома.

Соседи рассказали: семья жила бедно, на все приходилось копить и выплачивать кредит. Поэтому низкая зарплата, которую мужчина получил за прошлый месяц, стала для него неприятной неожиданностью. «Напарник был в отпуске, а когда ему закрыли за этот месяц зарплату, она получилась 8 тыс. рублей. Мы с ним встречались позавчера, человек поникший совсем был. Говорит: когда работали вдвоем — по 12 получили, а один работал — 8 вышло», — рассказал сосед.

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Врач больницы Людмила Варкалист, подтвердила, что водитель очень переживал и пытался разобраться в ситуации: «Но у нас бухгалтерия в Манской районной больнице, поэтому он там выяснял, что смог». В Минздраве в свою очередь сказали, что по объективным причинам мужчине недоплатили 2 тысячи рублей.

В финансовых проблемах семьи и обстоятельствах убийства будут разбираться следователи, которые возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).