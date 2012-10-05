В кафе на правобережье Красноярска стреляли в посетителя

В кафе в Ленинском районе Красноярска конфликт между посетителями закончился стрельбой из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе полиции города, потерпевший с друзьями распивал в кафе спиртные напитки. Возникла ссора с компанией за соседним столиком, конфликт продолжился на улице около кафе. Один из мужчин выстрелил из травматического оружия, ранив 35-летнего «обидчика». Пострадавшего доставили в больницу.

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Стрелявшего задержали, а его пистолет отправили на баллистическую экспертизу. Установлено, что у мужчины есть разрешение на оружие, однако в отношении него составлен протокол за нарушение правил его ношения.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства конфликта.