На очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты приняли Стратегию развития региона до 2030 года. С докладом перед народными избранниками выступил министр экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Васильев.

Он сообщил, что над документом проделали огромную работу, состоялось порядка 80 общественных обсуждений. Главной целью стратегии, как сообщалось ранее, станет создание в крае возможностей для самореализации жителей, роста их благосостояния и обустройство комфортной среды. Надежным фундаментом для этого может быть только успешная экономика, подчеркнул докладчик.

По словам Васильева, основными направлениями развития экономики региона станут такие отрасли, как металлургия, нефтегазовый сектор, топливно-энергетический комплекс и ряд других.

«В проекте предусмотрено создание инновационной экономики, а также поддержка сельского хозяйства и лесной отрасли. Динамично развиваться краю позволят инвестиционный климат, промышленность и транспорт», — сообщил министр.

В документе также учтено развитие образования, научных исследований. В заключение докладчик отметил, что несмотря на принятие документа, стратегию постоянно можно будет дополнять и изменять.

В ходе обсуждения народные избранники задали ряд вопросов министру. Депутат Анатолий Самков попросил назвать разработчиков стратегии. Павел Семизоров спросил, будут ли все рекомендации и замечания депутатов отражены в ней. Васильев пояснил, что не все предложения парламентариев включат, однако отметил, что они лягут в документы второго уровня — в краевые программы по отдельным отраслям развития. Елена Пензина напомнила про замечания Счетной палаты, спросив, согласны ли в министерстве с таким итогом. Министр пояснил, что большую часть замечаний уже удалось решить и устранить.

Парламентарий Виктор Кардашов спросил у докладчика, как учтено в документе развитие сельских территорий, привлечение молодежи на село и так далее. Васильев пояснил, что параметры развития по этой деятельности в стратегии прописаны, однако отметил, что при любых стратегиях удержать всех на территории невозможно. Александр Глисков адресовал короткий вопрос к докладчику: «Где метро?». Михаил Васильев ответил: «Метро в Москве, в Лондоне... оно там, где оно есть. В Красноярске пока проект строительства находится в сложном состоянии, над ним надо еще работать. Вы, как депутат, должны знать ситуацию по этому поводу».

Материалы по теме У Красноярского края есть план развития на 15 лет Депутаты обсудят стратегию развития края

Кроме того, народные избранники отметили, что в стратегии разрознены социальные направления, не учтен раздел гражданского общества, госуслуг, не сказано о реформе государственного и муниципального управления. Также, по словам депутатов, не прописана тема села, в частности развитие жизни в сельских территориях.

По итогам обсуждений краевые депутаты приняли решение согласовать стратегию развития края до 2030 года. Проект постановления вместе со всеми предложениями и замечаниями, включая возобновление работы по строительству метро, тоже был принят. Отметим, после согласования стратегия снова будет дорабатываться, затем ее отправят в федеральное правительство для окончательного принятия.

Самков Анатолий Петрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, Глава Совета ветеранов Красноярского края

Семизоров Павел Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва

Пензина Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

Кардашов Виктор Иванович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва. Президент ФК «Енисей»