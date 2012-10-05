На очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты приняли Стратегию развития региона до 2030 года. С докладом перед народными избранниками выступил министр экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Васильев.
Он сообщил, что над документом проделали огромную работу, состоялось порядка 80 общественных обсуждений. Главной целью стратегии, как сообщалось ранее, станет создание в крае возможностей для самореализации жителей, роста их благосостояния и обустройство комфортной среды. Надежным фундаментом для этого может быть только успешная экономика, подчеркнул докладчик.
По словам Васильева, основными направлениями развития экономики региона станут такие отрасли, как металлургия, нефтегазовый сектор, топливно-энергетический комплекс и ряд других.
«В проекте предусмотрено создание инновационной экономики, а также поддержка сельского хозяйства и лесной отрасли. Динамично развиваться краю позволят инвестиционный климат, промышленность и транспорт», — сообщил министр.
В документе также учтено развитие образования, научных исследований. В заключение докладчик отметил, что несмотря на принятие документа, стратегию постоянно можно будет дополнять и изменять.
В ходе обсуждения народные избранники задали ряд вопросов министру. Депутат Анатолий Самков попросил назвать разработчиков стратегии. Павел Семизоров спросил, будут ли все рекомендации и замечания депутатов отражены в ней. Васильев пояснил, что не все предложения парламентариев включат, однако отметил, что они лягут в документы второго уровня — в краевые программы по отдельным отраслям развития. Елена Пензина напомнила про замечания Счетной палаты, спросив, согласны ли в министерстве с таким итогом. Министр пояснил, что большую часть замечаний уже удалось решить и устранить.
Парламентарий Виктор Кардашов спросил у докладчика, как учтено в документе развитие сельских территорий, привлечение молодежи на село и так далее. Васильев пояснил, что параметры развития по этой деятельности в стратегии прописаны, однако отметил, что при любых стратегиях удержать всех на территории невозможно. Александр Глисков адресовал короткий вопрос к докладчику: «Где метро?». Михаил Васильев ответил: «Метро в Москве, в Лондоне... оно там, где оно есть. В Красноярске пока проект строительства находится в сложном состоянии, над ним надо еще работать. Вы, как депутат, должны знать ситуацию по этому поводу».
Кроме того, народные избранники отметили, что в стратегии разрознены социальные направления, не учтен раздел гражданского общества, госуслуг, не сказано о реформе государственного и муниципального управления. Также, по словам депутатов, не прописана тема села, в частности развитие жизни в сельских территориях.
По итогам обсуждений краевые депутаты приняли решение согласовать стратегию развития края до 2030 года. Проект постановления вместе со всеми предложениями и замечаниями, включая возобновление работы по строительству метро, тоже был принят. Отметим, после согласования стратегия снова будет дорабатываться, затем ее отправят в федеральное правительство для окончательного принятия.