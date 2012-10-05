На севере края утонула компания рыбаков

В Северо-Енисейском районе, в реке Тея, затонула лодка с тремя рыбаками. Тела двух мужчин найдены, поиски третьего продолжаются, сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчины уехали на рыбалку в прошлую пятницу и в условленный срок домой не вернулись. Родственники обратились в полицию. Один из жителей поселка Тея рассказал стражам порядка, что видел на реке поврежденную и перевернутую лодку.

Для поиска пропавших были созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники ОМВД России по Северо-Енисейскому району, спасатели и волонтеры. Поисковикам удалось найти тела двух пропавших рыбаков без внешних признаков насильственной смерти. Поиски третьего мужчины продолжаются.

Материалы по теме «Чудом спаслись»: лодку рыбаков захлестнуло водой посреди реки

«Полицейские предупреждают, что чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что граждане пренебрегают мерами личной безопасности при нахождении вблизи водоёмов, — отметили в полиции. — Необходимо помнить, что пребывание на водоемах, тем более в состоянии опьянения, крайне опасно».