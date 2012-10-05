80 нетрезвых красноярцев попались за рулем на выходных (видео)

Во время самого масштабных рейдов против пьяных водителей красноярские полицейские остановили 80 нарушителей, сообщили 23 мая в пресс-службе полка ДПС.
Дорожные полицейские рассказали о результатах рейда, который назвали самым масштабным за последнее время — он прошел в ночь с субботы на воскресенье сразу в 4 районах города. За два часа инспекторы поймали 14 водителей, ехавших за рулем в состоянии опьянения, а всего за выходные от управления отстранили 80 нетрезвых красноярцев, причем 14 из них нарушили закон повторно.
Водитель иномарки, которая привлекла внимание полицейских на Енисейском тракте, сначала «не заметил» инспектора, который попросил остановиться, и его пришлось преследовать. Явные признаки опьянения у мужчины были, и на предложение пройти освидетельствование прямо в машине он согласился, но мешал его провести — нарушитель обхватывал губами трубку прибора, но не выдыхал воздух, а втягивал его в себя. После замечания от инспектора он заявил, что прибор неисправен — на нем нет «шарика» и выдох не виден.
В наркологический диспансер мужчина ехать тоже не захотел, хотя сначала соглашался. В его отношении составили материал по ст. 12.26 КоАП РФ, и теперь ему грозит лишение прав на управление автомобилем на два года и штраф в 30 тыс. рублей.