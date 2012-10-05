80 нетрезвых красноярцев попались за рулем на выходных (видео)

Во время самого масштабных рейдов против пьяных водителей красноярские полицейские остановили 80 нарушителей, сообщили 23 мая в пресс-службе полка ДПС.

Дорожные полицейские рассказали о результатах рейда, который назвали самым масштабным за последнее время — он прошел в ночь с субботы на воскресенье сразу в 4 районах города. За два часа инспекторы поймали 14 водителей, ехавших за рулем в состоянии опьянения, а всего за выходные от управления отстранили 80 нетрезвых красноярцев, причем 14 из них нарушили закон повторно.

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Водитель иномарки, которая привлекла внимание полицейских на Енисейском тракте, сначала «не заметил» инспектора, который попросил остановиться, и его пришлось преследовать. Явные признаки опьянения у мужчины были, и на предложение пройти освидетельствование прямо в машине он согласился, но мешал его провести — нарушитель обхватывал губами трубку прибора, но не выдыхал воздух, а втягивал его в себя. После замечания от инспектора он заявил, что прибор неисправен — на нем нет «шарика» и выдох не виден.

В наркологический диспансер мужчина ехать тоже не захотел, хотя сначала соглашался. В его отношении составили материал по ст. 12.26 КоАП РФ, и теперь ему грозит лишение прав на управление автомобилем на два года и штраф в 30 тыс. рублей.