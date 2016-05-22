На мотоцикле погибшей в аварии с экс-главой ГИБДД женщины разбился ее знакомый (видео)

На ул. Свердловской в Красноярске мотоцикл с «заклинившим» рулем вылетел на полосу встречного движения, сообщили 22 мая очевидцы происшествия.

Авария, как рассказали в ГИБДД, произошла вчера, 21 мая, около 19:10. Мотоцикл Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Land Cruiser. Автомобиль с пробитым колесом сразу отъехал на обочину, а водитель двухколесного транспорта от удара отлетел на несколько метров в сторону от покореженного мотоцикла. Его пришлось госпитализировать — очевидцы предположили, что он повредил позвоночник и поломал пальцы. Оба водителя были трезвы, мотоциклист не пренебрегал мерами безопасности — на нем был защитный шлем.

Как утверждают представители красноярского мотосообщества, молодой человек не являлся владельцем мотоцикла — транспортное средство принадлежало одной из женщин, погибших в апреле прошлого года в аварии в Кемеровской области. Ее дочь попросила своего знакомого отогнать мотоцикл в автосервис, чтобы проверить перед продажей, но водитель не доехал до сервиса около 100 метров. «Так как ему нужно было остановиться перед поворотом, пропустить встречку и повернуть налево к сервису, до которого он сто метров не доехал, то предполагаю, что все же причина неправильное торможение», — пояснил в комментариях к записи знакомый семьи.

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В ГИБДД информацию об этом подтвердить или опровергнуть не смогли — отметки, являлся ли водитель владельцем разбитого мотоцикла, в документах об аварии не было.

Известно лишь, что у мужчины не открыта категория А, необходимая для управления мотоциклом, а на саму машину не было страховки.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются.