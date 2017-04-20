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«Лучший Ленин в СССР»: фотоистория о памятниках Ильичу в Красноярске

«Лучший Ленин в СССР»: фотоистория о памятниках Ильичу в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
20.04.2017
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Начнем с «главного», пожалуй, памятника на площади Революции. Он был открыт 22 (по некоторым данным, 18-го) апреля 1970 года, к столетию Владимира Ленина. Автор этого памятника — довольно известный ленинградский скульптор Вениамин Пинчук, который специализировался на изображении советских вождей. Например, он вместе с архитектором Сперанским (он же работал над красноярским монументом) является автором памятника Ленину, который стоял в Кремле, в Тайницком саду, но в 1995 году был перенесен в Горки. Памятник Ленину в Красноярске был одной из последних известных работ Пинчука.

Работа над красноярским памятником Ленину в мастерской. (фото из архива Леонида Сизова)
Установка памятника на площади Революции, 1970 год. (фото из архива Леонида Сизова)
Завершение монтажа. (фото из архива Леонида Сизова)
Скульптор Вениамин Пинчук (на переднем плане) рядом со своим творением. (фото из архива Леонида Сизова)
Памятник Ленину, 1972 год. (набор открыток «Красноярск», 1972 год)

Красноярский памятник Ленину 1970 года считался одним из лучших в СССР. Как отмечается в официальных источниках, Ленин Пинчука «как бы всматривается в широкие дали, охватывая их взором. Скульптор хотел передать энергию и пафос вождя революционных битв, созвучный мощи Енисея и далекой черте горизонта».

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И что с ним стало теперь

Как известно, с Красноярским краем Ленина связывает ссылка. С 4 марта до 30 апреля 1897 года он жил в Красноярске, ожидая сначала назначения места ссылки, а затем открытия навигации. Известно, что Ленина могли отправить на север, в Туруханск, но красноярский врач Владимир Крутовский помог ему получить назначение в Шушенское — «по состоянию здоровья».

В марте-апреле Ленин жил в доме Клавдии Поповой на улице Большекачинской (сейчас Марковского). Этот дом снесли еще до революции, построив на его месте другой. В соседнем доме, по ул. Марковского, 27, в 70 году открыли музей Ленина, а во дворе установили памятник. По официальным документам, это «дом, в котором в марте-апреле 1897 г. Ленину неоднократно предоставляли помещение для теоретических занятий».

Памятник во дворе дома по ул. Марковского, 27 появился в 1970-е годы.
Источник: klyaksina.livejournal.com
О причинах выбора места рассказывает специальная табличка.
Источник: klyaksina.livejournal.com

Самый первый памятник Ленину в Красноярске установили в 1924 году «на средства трудящихся», как свидетельствует мемориальная табличка (по другим данным, в 1928 году). Небольшой бюст Ленина на высоком постаменте по сей день стоит на проспекте «Красноярский рабочий» между домами № 74а и № 72а, в районе Октябрьского моста. Его автор — известный советский скульптор-монументалист Сергей Меркуров.

Самый первый в городе памятник Ленину на «Красноярском рабочем» установили в 1924 году (по другим данным — в 1928 году).
Источник: ookn.ru
Его автор Сергей Меркуров работал над многими памятниками Ленину и Сталину в разных городах страны
Источник: ookn.ru
Памятная табличка говорит, что памятник появился в 1924 году, но в документах указан 1928 год.
Источник: ookn.ru

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

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