«Лучший Ленин в СССР»: фотоистория о памятниках Ильичу в Красноярске

Сегодня улицы Красноярска украшают четыре памятника Ленину: самый большой на площади Революции, самый старый на «Красноярском рабочем», «студенческий» Ленин на фасаде вуза и Ленин в раздумьях во дворе дома на Марковского. В честь дня рождения самого известного революционера в мире Newslab.ru вспоминает, как и почему они здесь появились.

Начнем с «главного», пожалуй, памятника на площади Революции. Он был открыт 22 (по некоторым данным, 18-го) апреля 1970 года, к столетию Владимира Ленина. Автор этого памятника — довольно известный ленинградский скульптор Вениамин Пинчук, который специализировался на изображении советских вождей. Например, он вместе с архитектором Сперанским (он же работал над красноярским монументом) является автором памятника Ленину, который стоял в Кремле, в Тайницком саду, но в 1995 году был перенесен в Горки. Памятник Ленину в Красноярске был одной из последних известных работ Пинчука.

Красноярский памятник Ленину 1970 года считался одним из лучших в СССР. Как отмечается в официальных источниках, Ленин Пинчука «как бы всматривается в широкие дали, охватывая их взором. Скульптор хотел передать энергию и пафос вождя революционных битв, созвучный мощи Енисея и далекой черте горизонта».

Материалы по теме Колыбель вождя: как в Красноярске строили музей Ленина И что с ним стало теперь

Как известно, с Красноярским краем Ленина связывает ссылка. С 4 марта до 30 апреля 1897 года он жил в Красноярске, ожидая сначала назначения места ссылки, а затем открытия навигации. Известно, что Ленина могли отправить на север, в Туруханск, но красноярский врач Владимир Крутовский помог ему получить назначение в Шушенское — «по состоянию здоровья».

В марте-апреле Ленин жил в доме Клавдии Поповой на улице Большекачинской (сейчас Марковского). Этот дом снесли еще до революции, построив на его месте другой. В соседнем доме, по ул. Марковского, 27, в 70 году открыли музей Ленина, а во дворе установили памятник. По официальным документам, это «дом, в котором в марте-апреле 1897 г. Ленину неоднократно предоставляли помещение для теоретических занятий».

Самый первый памятник Ленину в Красноярске установили в 1924 году «на средства трудящихся», как свидетельствует мемориальная табличка (по другим данным, в 1928 году). Небольшой бюст Ленина на высоком постаменте по сей день стоит на проспекте «Красноярский рабочий» между домами № 74а и № 72а, в районе Октябрьского моста. Его автор — известный советский скульптор-монументалист Сергей Меркуров.

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru