«Тяжелая машина» против «Красного Яра»: в Красноярске стартует регбийный сезон

26 мая в Красноярске стартует регбийный сезон. Действующие чемпион и вице-чемпион страны — «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» соответственно — сыграют в рамках главного первенства России 2017.

В нынешнем сезоне для соперников это будет не первая встреча: ранее «Енисей‑СТМ» обыграл «Красный Яр» в финале еврокубка «Континентальный Щит» со счетом 36:8.

Как рассказали в пресс-службе клуба, в этой игре просматривалось общее преимущество «тяжелой машины». «Сибтяжмашевцы» занесли 3 попытки, авторами которых стали Антон Рудой и Максим Гаргалык, все попытки успешно были реализованы бьющим правобережной команды Юрием Кушнаревым, вдобавок к этому он отработал 4 штрафных, а Рамиль Гайсин оформил дроп-гол. Оппоненты с левого берега смогли ответить одной попыткой и одним штрафным.

На сегодняшний день земляки встречались в играх чемпионата страны 104 раза. На стороне РК «Енисей-СТМ» 61 победа, «Красный Яр» выигрывал 40 раз, и три встречи закончились вничью.

В межсезонье в «Красный Яр» перешел нападающий из Краснодара Андрей Маху и после годовалого перерыва вернулся тонганец Фангатапу Апикатоа. В состав «Енисей‑СТМ» влился грузинский легионер Михеил Гачечиладзе.

Матч «Красный Яр» — «Енисей-СТМ» пройдет 26 мая в 19:00 на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57).