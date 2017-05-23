У красноярских детей отобрали карнавал на 1 июня

День защиты детей в Красноярске остался без детского карнавала. Об этом корреспонденту Newslab.ru рассказала 23 мая его организатор Светлана Тетерина.

В этом году в чиновники все же запретили общественникам проводить традиционный детский карнавал, который уже 11 лет традиционно шествовал по проспекту Мира в День защиты детей. Отметим, в прошлые годы представители мэрии уже пытались перенести мероприятие с главной улицы города. Сегодня Светлана Тетерина рассказала, что отстоять праздник в 2017 году не удалось: в пятницу представители администрации предложили перенести его на остров Татышев либо провести в День России и День города, 12 июня.

Хотя ни один из вариантов организаторов не устраивает, решено остановиться на последнем и пройти по центру города 12 июня, сохранив выбранную концепцию.

«Татышев — отличное место, но карнавалы по полям не ходят, это городская манифестация солидарности с детством, а не просто шарики/фонарики. Кардинально менять формат за неделю до события невозможно. Поэтому выбрали вариант с минимальными потерями. Переносим дату и „пойдем по Миру“. Вместо продовольственной ярмарки, после воскресного крестного хода, под конкурс звонарей Колокола Сибири», — пояснила Светлана Тетерина и отметила, что с новым планом мероприятия — согласованным местом и временем акции — ее еще не ознакомили. По данным администрации города, маршрут движения колонны прорабатывается.

Поводом для запрета называется безопасность детей. «В связи с угрозой терактов вступили в силу новые правила безопасности, обеспечить выполнение которых крайне сложно и дорого, около 5 миллионов. Для сравнения, обычно это стоило 5000 на эвакуатор. Теперь обязательно за сутки зачищать все перпендикулярные улицы от припаркованного транспорта и перекрывать большегрузами, проверять всех неблагонадежных и имеющих разрешение на оружие поквартирно. Везде металлодетекторы, рамки и прочее. Короче, список адский», — отметила организатор.

Кроме этого, объясняя отказ от детского карнавала на 1 июня, власти сослались на новую схему движения и ремонты дорог: якобы если закрыть проспект — город встанет в еще более сильных пробках. В пресс-службе мэрии также напомнили, что 1 июня — рабочий день, и перекрытие улицы «вызовет негативную реакцию автовладельцев и пассажиров общественного транспорта».