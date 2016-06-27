«Не „Ленинград“»: хедлайнера Дня города в Красноярске хотят выбрать «без соцсетей»

Хедлайнер Дня города в Красноярске пока остается неизвестным, сообщила депутатам горсовета заместитель руководителя главного управления культуры Красноярска Наталья Черепанова.

В День города, который будут отмечать целую неделю по 12 июня, запланировали около 50 мероприятий. Слоганом праздника предложили сделать фразу «Красноярск — город-оркестр. Красноярск — город-поэт». Основным днем празднования станет День России, 12 июня. Как обычно, состоится большое количество творческих и спортивных мероприятий. Днем концерты пройдут на Театральной площади, а вечером на площади перед БКЗ планируется выступление хедлайнера.

Однако кто именно выступит перед красноярцами — в управлении культуры пока не называют. На вчерашнем заседании комиссии Горсовета по науке, образованию, молодежной политике и культуре депутаты поинтересовались, не приедут ли модные исполнители — «Грибы» или «Ленинград».

Стоит отметить, что ранее депутат ЗС края Александр Глисков обратился к мэру Эдхаму Акбулатову с предложением провести общественное обсуждение хедлайнеров праздника. Он напомнил, что в прошлом году выбор певицы Сати Казановой вызвал у горожан недоумение и отчасти разочарование.

Однако в горсовете Наталья Черепанова отметила, что с горожанами члены оргкомитета по этому вопросу советоваться не планируют. «Через публичное обсуждение в соцсетях достоверную картину среза мнений жителей города мы не узнаем», — пояснила она.

Чиновница долго пыталась уйти от прямого ответа на вопрос, кого именно планируют пригласить и с кем ведутся переговоры.

«У нас будет Дарья Антонюк, но она не является хедлайнером Дня города. Кто именно будет — пока сказать не могу, потому что пока этот вопрос находится в процессе тщательной и серьезной подготовки. Есть факторы, от которых это будет зависеть: графика выступления „звезд“, если вы действительно о „звезде“ говорим, он расписан на месяцы вперед, от наличия денежных средств, которые мы себе можем позволить на оплату выступления, и от ряда других факторов. Думаю, „звезда“ будет достойная и станет сюрпризом. Решение будет принимать оргкомитет, скорее всего, на следующей неделе», — пояснила она.

Материалы по теме После Дня города с красноярских улиц вывезли 900 кубометров мусора

Лишь после того, как депутаты пообещали, что без конкретных фамилий она из зала не выйдет, Наталья Черепанова сообщила:

«Сейчас прорабатываются вопросы с такими популярными российскими исполнителями как Ёлка, Вера Брежнева, Максим. Но это точно не „Грибы“ и не „Ленинград“».