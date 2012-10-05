Ребенок лишился руки во время игры в прятки

В Шарыповском районе следователи выясняют, при каких обстоятельствах получил серьезную травму игравший школьник, сообщили 23 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Несчастный случай произошел 20 мая в поселке Дубинино Шарыповского района — 9-летний мальчик во время игры с приятелями решил спрятаться в отсеке трансформаторной подстанции. Школьник получил удар электрического тока, и его госпитализировали. «У ребенка ампутирована часть руки», — пояснили в управлении.

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Подстанция находится во дворе жилого дома, по предварительной информации, она не была закрыта. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и опрашивают всех причастных к делу свидетелей.

Тяжесть травмы, которую получил ребенок, поможет выяснить судебно-медицинская экспертиза.