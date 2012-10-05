В Красноярске машина при неуклюжем повороте сбила водителя мопеда (видео)

На правобережье Красноярска автомобиль наехал на мопед — ДТП произошло сегодня днем на оживленном перекрестке ул. Александра Матросова и 60 лет Октября.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что водитель мопеда пересек перекресток и ехал прямо, когда в него врезался поворачивающий автомобиль. Скорость обоих транспортных средств была невысокой. Однако очевидцы рассказали, что водителя мопеда увезла скорая.

В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что 21-летнего водителя мопеда доставили в больницу. Известно также, что в него врезался отечественный автомобиль — ВАЗ-2109. В настоящее время полицейские продолжают оформлять ДТП и разбираться в случившемся.

Интернет-пользователи осудили манеру вождения автомобилиста, которому при повороте направо следовало бы держаться ближе к правому краю проезжей части, а не выезжать практически на середину дороги. Также они отметили, что на мопедах в принципе рискованно ездить по оживленным городским дорогам, так как это транспортное средство «маленькое и незаметное».