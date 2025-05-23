В Красноярске предложили запретить рюмочные

В Общественной палате Красноярска предложили запретить упоминание алкоголя в названиях и вывесках заведений общепита и торговли, а также в принципе запретить магазины, специализирующиеся на продаже спиртных напитков.

Таким способом, считает автор идеи, член Общественной палаты Дмитрий Дмитриев, можно побороть высокий уровень смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя, пояснил он Newslab.ru. Активист также привел статистические данные, по которым в России ежегодно из-за этого погибает 500 тыс. человек.

Дмитриев предлагает в регионе или даже в России «запретить позиционирование всех заведений общепита и точек розничных продаж как алкогольно-ориентированных в рекламных кампаниях и акциях, в названиях заведений, вывесках наружной рекламы».

Внутри заведений, по его мысли, не должно быть на виду бутылок со спиртным и рекламы алкоголя. В магазинах алкоголь он предлагает продавать только по паспорту людям старше 21 года и в специальных огороженных отделах. Эти и другие предложения должны будут рассмотреть в общественной палате, а при их одобрении вопрос могут внести и в Законодательное Собрание края.

Автор также признал, что ожидает противодействие своей инициативе. Отметим, его предложение уже вызвало дискуссии и даже шутки в соцсети.