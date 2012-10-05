МТС напомнила, как экономить на связи за границей

К сезону отпусков МТС подготовила памятку туриста о том, как экономить на связи за границей. Памятка опубликована на сайте МТС Медиа.

Среди наиболее популярных полезных опций — «Ноль без границ». Всего за 95 рублей в день первые десять минут входящего разговора не будут тарифицироваться. Подключение и отключение: *111*4444#.

В Германии, Испании, Франции и еще 42 странах мира действует опция «Свободное путешествие». За 190 рублей можно говорить по телефону один час в день. И при этом не просто отвечать на звонки, но и самому звонить домой. Подключение и отключение: *111*943# .

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Современные технологии позволяют и вовсе не платить за звонки в роуминге. Речь о технологии Wi-Fi Calling, благодаря которой можно бесплатно звонить и принимать звонки за границей по своему обычному номеру телефона через интернет Wi-Fi, никаких дополнительных приложений скачивать при этом не нужно. Но воспользоваться услугой можно при определенных условиях. Во-первых, симка МТС должна быть куплена в Москве (Московской области), что при желании можно сделать во время стыковки в аэропорту. Во-вторых, должен быть современный смартфон с поддержкой такой функции. В частности, сейчас это флагманские модели Samsung: Galaxy S8, S8+, S7, S7 edge, а также Samsung J2 Prime. В будущем технология станет доступна жителям других регионов и с другими смартфонами.

Также можно оставаться на связи, подключив безлимитный интернет в своем смартфоне — воспользоваться опцией «БИТ за границей». Стоимость услуги составит 450 рублей в сутки.