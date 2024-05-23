Красноярские массажные салоны массово взяли штурмом (видео)

В двух районах Красноярска полицейские закрыли массажные салоны за проституцию, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Рейд по массажным салонам, где оказывались интимные услуги, прошел в субботу сразу в двух районах краевого центра. Его контролировал лично начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. При инструктаже сотрудников ведомства предупредили: штурм всех салонов должен начаться одновременно, после получения команды. Задержание производилось жестко: на кадрах оперативной съемки видно, что в одном из салонов пришлось выломать дверь. Часть людей допросили на месте, а остальных — доставили в отделы полиции.

«В ходе оперативных мероприятий задержаны 10 лиц, подозреваемых в организации занятия проституцией, установлены и доставлены в отделы полиции 26 сотрудниц массажных салонов и 8 администраторов. В результате рейда прекращена деятельность 12 массажных салонов в Центральном и Советском районах Красноярска», — пояснили в пресс-службе.

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Уголовное дело в отношении двух задержанных в ходе рейда возбудили по ч. 1 ст. 241 за организацию салона и предоставление помещения для этого. Действия еще 5 человек квалифицировали по части 2 той же статьи — организация занятий проституцией с использованием служебного положения или под угрозами.

Все они находятся под стражей.