В Красноярске благоустроят остров Молокова

Красноярский остров Молокова ждет благоустройство. В ближайшие годы на острове разместят площадки военно-патриотического воспитания молодежи и обустроят зоны отдыха для горожан.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день остров Молокова состоит из земельных участков разных категорий и форм собственности. Согласно проекту планировки и межевания территории, за островом закрепляется рекреационная функция с размещением объектов туристского, спортивного, спортивно-технического и культурного значения. В соответствии с концепцией развития инфраструктуры острова Молокова в направлении патриотического воспитания молодёжи, часть территории предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование молодёжному военно-спортивному центру «Патриот».

Инфраструктурное развитие острова Молокова запланировано с 2017 по 2019 годы.

За это время там появится территория для военно-исторических реконструкций, воссоздания культурных аналогов быта и образа жизни сибиряков в начальном периоде освоения Сибири, демонстрации ремесленных подворий и мастерских народных промыслов.

В военно-техническом блоке острова Молокова появится выставочная экспозиция моделей боевой техники и ретро-автомобилей, например полярной авиации, автомотобронетехники, речного и железнодорожного транспорта. Военно-патриотический блок предполагается в виде учебного военно-спортивного городка с полигоном и полосой препятствий (воздушно-десантный блок, площадка горно-штурмовой подготовки), пейнтбольными и страйкбольными площадками и большой сценой с посадочными местами для зрителей.

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Кроме того, вдоль береговой линии и в глубине острова в виде сегментов будут сформированы природно-рекреационные зоны отдыха горожан, смотровые площадки, с которых будут открываться виды на город.

На 2017 год краевые власти запланировали разработать концепцию, эскизный проект и проектно-сметную документацию на развитие инфраструктуры острова Молокова. В 2018-2019 годах планируется начать работы по устройству дорожно-пешеходной сети и установке силовой электроподстанции. Уже сейчас группа архитекторов и культурологов приступила к разработке модели инфраструктурного изменения острова Молокова. Начата работа по разработке концепции «Музея освоения русского Севера» для его включения в общий архитектурный проект.

Добавим, остров Молокова расположен в центральной части Красноярска на реке Енисей, соединен дамбой с островом Отдыха. Он назван в честь участника спасения экспедиции С. И. Челюскина героя Советского Союза Василия Молокова.