После капремонта в красноярском лицее откроют инженерно-технические классы

В капитально отремонтированном красноярском лицее № 28 (Профсоюзов, 17) намерены развивать дополнительное инженерно-техническое образование. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе администрации города.

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня проинспектировал ход капремонта лицея. По информации представителя подрядной организации ООО «Отдел-строй», работы идут в соответствии с графиком:

«Мы уже на финишной прямой, выполняем отделочные работы, приступаем к благоустройству территории. Также в ближайшее время мы начнём стелить линолеум, устанавливать двери, наносить штукатурку и красить фасад. Мы планируем в июле завершить ремонтные работы, чтобы директор и учителя смогли спокойно подготовиться к учебному процессу», — сказал строитель.

Оценивая объём проделанного, Акбулатов подтвердил, что подрядная организация соблюдает утверждённый график и выполнит муниципальный контракт в запланированный срок.

«Капитальный ремонт школы означает не только обновление здания. Задача управления образования, педагогического коллектива лицея — предложить ребятам современную образовательную программу. Общее количество учащихся, которые придут в лицей — более 600. Очень важно, что образовательное учреждение будет иметь инженерно-технический профиль. Мы обсуждаем вопрос организации взаимодействия лицея с краевым детским технопарком „Кванториум“. Такая своеобразная технологическая цепочка позволит привлекать ребятишек к исследовательской работе, обеспечить интересный образовательный процесс», — отметил глава города.

Напомним, что в этом году в Красноярске ремонтируют два образовательных учреждения — лицей № 28 и школу № 80 («Красноярский рабочий», 92Б ). В ближайшее время в Кировском районе начнется капитальный ремонт части школы № 49 (Мичурина, 37).