«Тойота» перевернула ВАЗ перед пешеходами: есть пострадавшие (видео)

На ул. Крайняя в Красноярске Toyota перевернула поворачивавший не с того ряда ВАЗ, сообщили 23 мая очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня около 19:00 рядом с Октябрьском мостом. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения: автомобиль ВАЗ со второго ряда поворачивает в шлюз, соединяющий улицу Крайнюю с улицей Мичурина, но сталкивается с Toyota Fielder. От удара машина перевернулась прямо перед пешеходами, которые ждали возможности перейти дорогу.

В ГИБДД пояснили, что сейчас на месте работают инспекторы ДПС и выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в аварии пострадал 17-летний пассажир ВАЗа.

Несмотря на явное нарушение со стороны водителя отечественного автомобиля, в интернете его не осудили за поворот не из того ряда: комментаторы посетовали на плохое состояние дорожного покрытия в правом ряду и на въезде на мост.